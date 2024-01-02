Мир 02 января 2024, 15:34 Белоруссию назвали главной должницей России Всемирный банк: Белоруссия стала лидером по объему долгов перед Россией РИА «Новости»

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Белоруссия по объему долгов перед Россией вышла на первое место. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

В общей сложности Белоруссия должна России порядка 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш — 5,86 и Индия — 3,75.

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Совокупный долг перед Россией со стороны иностранных стран и их резидентов составляет около 28,9 миллиарда долларов по состоянию на конец 2022 года.

Индия стала единственным государством в 2022 году, перед которым у России увеличился внешний долг. В 2023 году Россия оставалась должником Южной Кореи, Индии и Франции.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна сократила внешние задолженности примерно на треть, что является крайне важным показателем, писал RT.

Глава государства отметил, что ведущие корпорации страны вовремя выплачивают кредиты, делая свою финансовую политику более здоровой, добавил сайт kp.ru.