Важное 31 марта 2023, 14:24 Белоруссия завершила подготовку инфраструктуры для тактического ядерного оружия Лукашенко заявил, что в Белоруссии подготовили всю инфраструктуру для размещения ТЯО РИА «Новости»

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В Белоруссии уже создали всю необходимую структуру для хранения тактического ядерного оружия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания парламенту, сообщило БелТА.

«Вы слышали от президента России [Владимира Путина] о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова», — подчеркнул Лукашенко.

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Он добавил, что нести ядерные боеголовки способны и белорусские переоборудованные самолеты.

Лукашенко также распорядился восстановить площадки, где Россия в случае необходимости разместит стратегические ядерные ракеты «Тополь». Соответствующие поручения белорусский лидер отдал еще неделю назад.

По словам Лукашенко, на территории республики сохранилось большинство объектов, где размещались стратегические ракеты.

Президент России Владимир Путин в конце марта объявил о том, что в Белоруссии построят хранилище для тактического ядерного оружия. По его словам, это произойдет к июлю.