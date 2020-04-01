Белоруссия запретила вывозить из страны гречку и чеснок

Власти Белоруссии на время запретили продавать в другие страны некоторые товары. В список попали гречневая крупа, гречиха, лук-севок, репчатый лук и чеснок.

«Устанавливается временный запрет на вывоз <…> вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Белорусское правительство поручило МИД проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о запрете на экспорт. Более того, министерство должно предложить другие аналогичные меры, которые применяют государства Евразийского экономического союза.

Временный запрет на экспорт товаров вводится в Белоруссии на ближайшие три месяца. Это стало одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Ранее президент страны Александр Лукашенко признался, что, по его ощущениям, республика находится на пике заболеваемости COVID-19.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 872 тысячи человек. Летальных исходов насчитывается более 43,2 тысячи.