Белоруссия запретила вывозить из страны аппараты ИВЛ

При этом запрет не распространяется на оборудование для аэрозольной или озоновой терапии.

Ранее власти Белоруссии до 1 июня запретили вывоз за границу некоторых товаров медицинского назначения, среди которых защитные маски, перчатки и хирургические халаты.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более шести тысяч зараженных коронавирусом. 51 человек скончался. Однако власти не стали вводить карантин. Александр Лукашенко заявил, что на это республика решится только в случае ухудшения ситуации.