    22 апреля 2020, 12:52

    Белоруссия запретила вывозить из страны аппараты ИВЛ

    Ольга Ломакина

    Белоруссия ввела запрет на вывоз из страны аппаратов ИВЛ, которые нужны для лечения заразившихся коронавирусом. Постановление размещено на национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщил NEWS.ru.

    При этом запрет не распространяется на оборудование для аэрозольной или озоновой терапии.

    Ранее власти Белоруссии до 1 июня запретили вывоз за границу некоторых товаров медицинского назначения, среди которых защитные маски, перчатки и хирургические халаты.

    По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более шести тысяч зараженных коронавирусом. 51 человек скончался. Однако власти не стали вводить карантин. Александр Лукашенко заявил, что на это республика решится только в случае ухудшения ситуации.