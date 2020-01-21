Белоруссия закупила нефть у Норвегии

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Леонидовича Шаповалова схожие действия не так давно наблюдали на Украине, в начале газового конфликта между Россией и Украиной. Эксперт отмечает, что, несмотря на то, что Россия и Белоруссия являются союзными государствами «отношения между нашими странами развиваются не линейно, не просто, а изобилуют сложными моментами, если не сказать конфликтными».

По словам политолога, Россия, в определенной степени зависит в нефтяной сфере от Белоруссии, так как она является страной-транзитером. Поэтому данная позиция является соблазном для Белорусских властей, чтобы попытаться оказать определенное давление на Россию в своих интересах и целях.

«К этому можно относиться, как к определенным проблемам, которые существуют, к сожалению, в отношениях между Белоруссией и Россией, несмотря на союзные государства, таможенный союз, и, в общем-то, на то, что Россия и Белоруссия являются военными союзниками. Такого рода эксцессы возникают в наших отношениях постоянно: были молочные войны, были газовые войны, теперь вот идет, нефтяной конфликт. Фактически, каждый раз эти конфликты возникают по инициативе Белорусской стороны. И, по сути, в этом проявляется определенный стиль политики Белорусской власти, Белорусского президента», — прокомментировал Шаповалов.

Однако эксперт уверен, что, не смотря на разногласия, Россия и Белоруссия смогут договориться, так как «Белоруссия в значительной степени сориентирована на Российскую экономику и интегрирована в Российское экономическое пространство». Это позволяет надеяться, на то, «Белорусские власти, как и раньше, не поставят под удар добрые отношения, которые существуют у двух стран».

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск выслал соседним странам коммерческие предложения по поставкам топлива в республику.