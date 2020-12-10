Белоруссия закроет наземные границы на выезд

Белоруссия из-за сложной обстановки по COVID-19 через 10 дней (20 декабря 2020 года) приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, сказано в постановлении правительства страны.

На Украине сегодня заявили, что в период временных ограничений пересечения наземной границы, введенных Минском, украинцы смогут посещать Белоруссию с целью лечения. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалась в ситуации неопределенности после решения Белоруссии закрыть наземную границу​​​. Особенно те, кому необходима трансплантация», — признал он и добавил, что проблема уже решена.

Украинцы с документами, подтверждающими необходимость в медицинском вмешательства, смогут пересекать границы Белоруссии, несмотря на ограничения.