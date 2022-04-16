Белоруссия закрыла въезд для зарегистрированных в ЕС машин

Зарегистрированные в Евросоюзе автомобили больше не смогут въезжать на территорию Белоруссии. О введении запрета сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

«С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе», — заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, исключение составляют машины, которые едут через определенные пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и перецепки.

«До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белорусии до 16 апреля 2022 года», — отметили в Минтрансе республики.

Без каких-либо ограничений попасть в Белоруссию смогут и почтовые машины, зарегистрированные в Евросоюзе. То же самое касается и транспорта, переводящего животных. Решение об ограничении въезда в страну стало ответной мерой на введенные ранее санкции.