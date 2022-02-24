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    24 февраля 2022, 14:04

    Белоруссия закрыла часть воздушного пространства на фоне ситуации вокруг Украины

    Минобороны Белоруссии: страна закрыла часть воздушного пространства из-за Донбасса

    Наза Салех Захи

    Минобороны Белоруссии заявило о закрытии части воздушного пространства республики для гражданской авиации. Мера начала действовать с полудня 24 февраля.

    Белоруссия закрыла часть воздушного пространства на фоне ситуации вокруг Украины

    Речь идет о части воздушного пространства над населенными пунктами Осиповичи, Барановичи, Кричев, далее по южной части госграницы страны до Высокого. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, которое процитировал «Интерфакс».

    «Высоты действующего ограничения от нуля до 19 800 метров», — добавили в министерстве.

    Россия объявила специальную военную операцию в Донбассе после того, как руководство Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у президента РФ Владимир Путина.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что войска республики не участвуют в российской операции в Донбассе.