Белоруссия закрыла часть воздушного пространства на фоне ситуации вокруг Украины

Минобороны Белоруссии заявило о закрытии части воздушного пространства республики для гражданской авиации. Мера начала действовать с полудня 24 февраля.

Речь идет о части воздушного пространства над населенными пунктами Осиповичи, Барановичи, Кричев, далее по южной части госграницы страны до Высокого. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, которое процитировал «Интерфакс».

«Высоты действующего ограничения от нуля до 19 800 метров», — добавили в министерстве.

Россия объявила специальную военную операцию в Донбассе после того, как руководство Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у президента РФ Владимир Путина.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что войска республики не участвуют в российской операции в Донбассе.