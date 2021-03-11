Белоруссия заявила о первых случаях инфицирования «британским» штаммом коронавируса

Первые случаи инфицирования «британским» штаммом коронавируса зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса в республике обнаружили эксперты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии (РНПЦ).

Исследователи выявили штамм у белорусов, которые вернулись в страну из Египта, Украины и Польши, написала «Экономика Сегодня». Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории Белоруссии.

Ранее Роспотребнадзор признал все мутации коронавируса в России нейтральными. Учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют. По этим причинам сейчас не стоит обращать на них внимания и менять состав вакцин. Москва готова к борьбе с «британским» штаммом коронавируса.