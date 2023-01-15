15 января 2023, 21:16
Белоруссия заявила о многочисленных провокациях со стороны Украины
Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Муравейко: страна готова к провокациям Украины
Украинские военные постоянно нарушают государственную границу Белоруссии и обстреливают территорию республики, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Павел Муравейко. В интервью телеканалу СТВ он рассказал, что власти готовы к любым провокационным действиям со стороны Украины.
Собеседник издания подчеркнул — власти республики внимательно следят за ситуацией и отмечают неадекватные действия, совершаемые созданными на Украине подразделениями.
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«К любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно», — отметил Муравейко.
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По его словам, белорусские власти готовы к пресечению любой угрозы — вне зависимости от того, откуда она будет исходить. Замгоссекретаря Совбеза республики добавил, что с Украины в сторону границы постоянно ведут стрельбу, а также нарушают пограничные знаки и всячески пытаются спровоцировать белорусских силовиков.
В первом квартале наступившего года в Белоруссии проведут учения территориальной обороны. В них примет участие «взрослое поколение» страны, рассказал Муравейко.
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