Мир 22 февраля 2023, 11:24 Белоруссия заявила, что стала сильнее и готова противостоять давлению Запада Глава МИД Белоруссии Алейник: давление оппонентов продолжится, но страна стала сильнее

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Давление оппонентов на Белоруссию продолжится в 2023 году, однако страна стала сильнее и сможет этому противостоять, заявил глава МИД республики Сергей Алейник. Об этом написал ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что год будет «не менее напряженным», чем 2022-й. Алейник признал, что силы и возможности оппонентов «весьма существенны».

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«Давление на нас продолжится. Но и мы за это время стали сильнее, и это не предел наших сил и возможностей», — констатировал он.

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Белоруссия будет «спокойно и последовательно» справляться с вызовами, подытожил глава МИД.

Он добавил, что сейчас страна вместе с Россией противостоит инициативам Запада на международных площадках, но при этом сохраняет с ним «критический диалог» там, где это касается интересов Белоруссии. Страна доводит до западных государств принципиальную позицию о контрпродуктивности санкций, а также настаивает на важности развития «взаимоуважительных отношений». Это единственный способ регулировать межгосударственные противоречия, подчеркнул Сергей Алейник.

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