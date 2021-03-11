Белоруссия захотела сама отказаться от участия в Евровидении из-за требования сменить песню

Лидер группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять Белоруссию на Евровидении заявил, что Минск может сам отказаться от участия в конкурсе. Ранее организаторы запретили республике выступать с этой композицией, назвав ее политизированной.

Об этом лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков сообщил РИА «Новости». Он подчеркнул, что после требований о замене песни Белоруссия может сама отказаться от участия в Евровидении.

Организаторы потребовали, чтобы республика заменила песню для конкурса спустя два дня после того, как ее опубликовали на официальном канале Евровидения. Ее уже удалили оттуда.

«Мы проинформировали телеканал BTRC, который отвечает за участие Белоруссии в Евровидении, что песня — в ее нынешнем виде — не имеет права участвовать в конкурсе», — сказано в заявлении Европейского вещательного союза.

Там уточнили, что выбранная страной песня ставит «под сомнение неполитический характер конкурса». В заявлении уточнили, что Белоруссию дисквалифицируют, если она не представит соответствующую правилам композицию.

В песне «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» звучат такие слова:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему.