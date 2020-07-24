Белоруссия зафиксировала 66 846 случаев коронавируса

По данным на 24 июля, в стране выздоровели и выписались из больниц 59 755 пациентов. Всего в Белоруссии проведено 1 230 684 теста на коронавирус, написал сайт RT.

За время пандемии в республике умерли 524 гражданина с «рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна потратила 500 миллионов белорусских рублей (208 миллионов долларов) на борьбу с распространением коронавируса. В сумму включены дополнительные затраты на медицину и средства на поддержку реального сектора экономики.

Чтобы чувствовать себя лучше и здоровее, Лукашенко посоветовал изменить образ жизни и быть ближе к земле.