Белоруссия зафиксировала 66 846 случаев коронавируса
В Белоруссии выявили 66 846 случаев коронавируса. Об этом сообщило информационное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.
По данным на 24 июля, в стране выздоровели и выписались из больниц 59 755 пациентов. Всего в Белоруссии проведено 1 230 684 теста на коронавирус, написал сайт RT.
За время пандемии в республике умерли 524 гражданина с «рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна потратила 500 миллионов белорусских рублей (208 миллионов долларов) на борьбу с распространением коронавируса. В сумму включены дополнительные затраты на медицину и средства на поддержку реального сектора экономики.
Чтобы чувствовать себя лучше и здоровее, Лукашенко посоветовал изменить образ жизни и быть ближе к земле.