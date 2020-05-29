Белоруссия задолжала России более $165 млн за газ

Переговоры по поставкам газа с Белоруссией Россия начнет только после того, как Минск расплатится с долгами за голубое топливо. Их накопилось в общей сумме более 165 миллионов долларов.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США», — приводит РИА «Новости» слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Он добавил, что письмо с напоминанием об этом уже направили в Минэнерго республики.

Помимо вопросов по нефти, между Москвой и Минском возникли разногласия из-за цен на газ. Глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что запрос о снижении цены уже направили в «Газпром». По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, с учетом логистики российский газ не должен стоить больше 45 долларов за тысячу кубометров.

До этого Миллер и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко договорились, что цена на газ из России в этом году останется неизменной и составит 127 долларов за тысячу кубометров. В Минске это решение назвали «базовым вариантом».