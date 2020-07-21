Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 миллионов долларов за газ

В Минэнерго Белоруссии опровергают наличие долга перед российской компанией. Представители ведомства уверяют, что есть ряд разногласий по закупочной цене природного газа, которые будут решаться.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что только после погашения задолженности можно будет говорить о ценах на газ на будущий год. Уточняется, что республика ежегодно покупает около 20 миллиардов кубометров газа у РФ. Зимой этого года страна приобрела российский газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров, пишет сайт «Утро.ру».

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наше государство намеревалось повысить цену до 152 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем прежняя цена его тоже не устроила. Минск хотел снизить цену до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Глава республики называл цену в 40-45 долларов за тысячу кубометров.

В результате стороны не пришли к согласию. В настоящий момент переговоры продолжаются.