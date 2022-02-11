Белоруссия заблокировала сайт TJ из-за экстремистских материалов

Российский информационный ресурс TJ заблокировали на территории Республики Беларусь из-за размещения на нем экстремистских материалов. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства информации страны.

В министерстве отметили, что решение было принято из-за многочисленных запросов от средств массовой информации (СМИ). В связи с этим 9 февраля доступ к порталу TJ был ограничен.

«9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами», — написал ТАСС.

После того как российский интернет-портал устранит все нарушения, доступ к нему на территории Белоруссии могут восстановить, добавили в министерстве.

Сайт ТJ внесли в список блокировки еще 9 февраля по решению Министерства информации Белоруссии. У части пользователей интернета он отображался корректно. У второй половины доступа к нему нет.

Сайт TJournal является российской платформой, которая основывается на сообществах и личных блогах. Контент в них создает редакция, пользователи интернета, а также роботы.