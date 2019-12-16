Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

Китай выдаст Белоруссии срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующее соглашение стороны подписали в Шанхае.

«16 декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней», — сказано в сообщении на сайте Минфина Белоруссии.

Лукашенко назвал причину своей бессонницы Подробнее

Ведомство отметило, что кредит взят не для реализации какого-либо проекта. Деньги могут пойти на общие задачи Белоруссии. В частности на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов страны, а также на развитие двусторонней торговли между Белоруссией и Китаем.

Также Минфин отметил, что сделка говорит о росте доверия китайских финансовых институтов к Белоруссии как к надежному заемщику.

Белорусское ведомство еще летом 2019 года заявило о желании взять кредит у Банка развития Китая из-за отсутствия прогресса в переговорах с Россией. Минск просил Москву выдать кредит на 600 миллионов долларов.

Как уточнил «Интерфакс», ранее Белоруссия привлекала деньги Китая только для осуществления инвестиционных проектов. Взятые кредиты предусматривали импорт китайского оборудования и услуги по реализации работ.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 ноября 2019 года, по данным Минфина, составил 16,6 миллиарда долларов.