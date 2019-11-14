Белоруссия выступила за изменение договора по охране границ с Россией

О том, что в договор необходимо внести коррективы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что пограничное ведомство страны в разы эффективнее работает на совместных границах, не пропуская нелегальных мигрантов, похищенные автомобили и блокируя наркотрафик.

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«Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть», — отметил он.

В частности, он отметил, что не все граждане третьих стран могут спокойно попасть в Россию через белорусскую границу. Он пояснил, что если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы.

«Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос», — возмутился Лукашенко и пояснил, что этот вопрос нужно обязательно решить.

Как пояснил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, Белоруссия теряет привлекательность транзитной страны, потому что после въезда в Россию людей и груз возвращают назад.

«Это огромный минус для нас», — пояснил он.

Станислав Зась отметил, что о выходе Белоруссии из договора речи не идет, но для продления действия договора в него нужно внести изменения.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия в следующем году могут ратифицировать единое визовой пространство. Таким образом иностранные туристы, получившие визу Белоруссии смогут спокойно въезжать в Россию.