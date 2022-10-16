Белоруссия выставила на охрану границ с Украиной укрупненные пограннаряды | 360°

Мир 16 октября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Белоруссия выставила на охрану границ с Украиной укрупненные пограннаряды Власти Белоруссии усилили охрану границ укрупненными пограннарядыми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Белоруссии решили усилить охрану границы с Украиной. Для этого были задействованы укрупненные пограннаряды, сообщил представитель госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

«Вблизи нашей границы проводят различного рода учения, мы видим, что ведется оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка белорусской территории. Естественно, мы адекватно оцениваем эти угрозы», — привело слова Бычковского РИА «Новости».

Реклама

В целях реагирования выставляют укрупненные пограничные наряды, а также активно применяют технические средства охраны границы. Кроме того, были задействованы маневренные группы территориальных органов пограничной службы.

Реклама

Несколько дней назад из-за обострения ситуации на границе в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. После этого президент Александр Лукашенко сообщил о развертывании союзной группировки войск.

0 0 0 0 0 0