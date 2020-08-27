Белоруссия выразила Польше протест из-за вмешательства

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского. Ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства во внутренние дела республики со стороны Польши.

«Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц», — заявил Глаз.

По его словам, в беседе с Войтеховским дипломаты подчеркнули «контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Белоруссию». Кроме того, призывы к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны тоже не принесут успеха.

Ранее власти Белоруссии пообещали защитить своих граждан. Президент Александр Лукашенко заявил, что вокруг страны сформировались группировки, которые готовы прийти в республику. Но он не собирается «никого убаюкивать».

Глава государства готов обсуждать с трудовыми коллективами изменения в Конституции. При этом он будет слушать только «вменяемых» представителей оппозиции.