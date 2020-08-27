facebook_pixel
    27 августа 2020, 18:36

    Белоруссия выразила Польше протест из-за вмешательства

    Алена Макаренко

    Белоруссия выразила Польше протест из-за вмешательства во внутренние дела республики после проведения президентских выборов. Об этом рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, сообщило РИА «Новости».
    Белоруссия выразила Польше протест из-за вмешательства

    МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского. Ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства во внутренние дела республики со стороны Польши.

    «Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц», — заявил Глаз.

    По его словам, в беседе с Войтеховским дипломаты подчеркнули «контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Белоруссию». Кроме того, призывы к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны тоже не принесут успеха.

    Ранее власти Белоруссии пообещали защитить своих граждан. Президент Александр Лукашенко заявил, что вокруг страны сформировались группировки, которые готовы прийти в республику. Но он не собирается «никого убаюкивать».

    Глава государства готов обсуждать с трудовыми коллективами изменения в Конституции. При этом он будет слушать только «вменяемых» представителей оппозиции.

    Новости SMI.FM