Белоруссия выпустила прототип собственной вакцины от коронавируса

Прототипный вариант препарата от коронавируса выпустили в Белоруссии. Ее президент Александр Лукашенко подписал указ о реализации инвестиционного проекта по организации производства собственной вакцины. Ей займется ОАО «БелВитунифарм». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках проекта в деревне Должа Витебской области построят завод по производству вакцин.

«Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины», — сказано в сообщении.

В указе говорится, что материалы, сырье, технологическое оборудование, которое привозят в страну для реализации инвестиционного проекта освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость и ввозными таможенными пошлинами.

Пока Белоруссия вакцинирует своих граждан российским «Спутником V» и китайской Sinopharm. «Спутник V» — первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. За год ее экспортировали во многие страны, Россия заработала на ее продаже 700 миллионов долларов.