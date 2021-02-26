Белоруссия выпустила пробную партию российской вакцины «Спутник V»

Белоруссия произвела первую партии российской вакцины «Спутник V» на своем фармацевтическом предприятии. Об этом сообщил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

«Произведена пробная партия российской вакцины», — сказал Пиневич журналистам. Его слова процитировало РИА «Новости».

24 февраля Пиневич отметил, что розлив вакцины «Спутник V» на мощностях фармацевтических предприятий в Белоруссии собираются начать уже в марте этого года. Промышленное производство вакцины должно стартовать в конце марта — планируется, что в месяц там будут производить по 500 тысяч доз препарата. Сейчас идут все необходимые проверки и исследования: результаты Белоруссия передаст российским специалистам, которые сверят препараты с оригинальным «Спутником V" и подтвердят их идентичность.

О том, что Россия передала Белоруссии технологии производства российских вакцин от коронавируса, стало известно во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

«Газета.ru» отметила, что министерство здравоохранения Вьетнама разрешило экстренно применить российский препарат «Спутник V» для вакцинации. До этого власти страны уже одобрили использование вакцины AstraZeneca.