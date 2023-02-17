Важное 17 февраля 2023, 15:33 Белоруссия выполнила данные России обещания в сфере обороны и безопасности Лукашенко заявил о полном выполнении всех обязательств перед Россией в сфере обороны РИА «Новости»

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Договоренности по обороне и безопасности, которые взяла на себя Белоруссия на 2022 год, выполнены полностью. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил лидер страны Александр Лукашенко. выполнены полностью. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил лидер страны Александр Лукашенко.

Он добавил, что сделать удалось даже больше, чем планировалось изначально.

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«Все, о чем мы договаривались совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100% выполнила по прошлому году. Даже больше сделали», — привел слова Лукашенко ТАСС.

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Белорусский лидер добавил, что подробности расскажет президенту России на закрытой части переговоров.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи отметил, что по итогам прошлого года взаимная торговля двух стран вышла на рекордный показатель. Кроме того, значительно увеличились возможности сотрудничества двух стран в сфере промышленности.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в подмосковном Ново-Огареве.

В ходе телефонных переговоров в начале февраля лидеры договорились обсудить три блока вопросов: взаимодействие в экономике, политике и безопасности, выяснить ход исполнения поручений правительств по работе в рамках Союзного государства и обсудить подготовку к заседанию Высшего госсовета.