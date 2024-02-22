Мир 22 февраля 2024, 13:46 Белоруссия выдаст России обвиняемого в мошенничестве с пожарным оборудованием Белоруссия по запросу Генпрокуратуры отправит в РФ обвиняемого в мошенничестве

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Белоруссия экстрадирует в Россию мужчину, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый руководил преступным сообществом, которое под видом пожарной проверки устанавливало в жилых помещениях электрооборудование по завышенным ценам.

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Организованная группа работала по мошеннической схеме в Пермском крае, Удмуртии, а также в Свердловской и Калининградской областях. По информации Генпрокуратуры, задержанный вместе с сообщниками мог похитить больше 11 миллионов рублей у 367 человек.

«Запрос о выдаче <…> направлен в декабре 2023 года в связи с его задержанием на территории Республики Беларусь», — указали в пресс-службе.

Задержанного в Белоруссии мужчину привлекут к уголовной ответственности по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

Ранее Турция экстрадировала в Россию москвича, обвиняемого в убийстве супруги. Мужчину задержали за границей после объявления его в международный розыск.