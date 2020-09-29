Белоруссия ввела зеркальные санкции против прибалтийских стран

«Расширили санкционные списки. <…> Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он назвал решение руководства стран Балтии «алогичными эмоциональными телодвижениями, которые порой граничат с истерикой».

Глаз напомнил, что в прошлом году в Литве побывали около 600 тысяч белорусов, которые принесли литовской экономике почти один миллиард евро.

Ранее МИД Латвии представил список из 101 должностного лица Белоруссии, которых в ходе консультаций между тремя прибалтийскими странами обвинили в насилии против протестующих в республике.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы городов. Начались стычки с силовиками. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей.