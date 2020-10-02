Белоруссия ввела санкции против ЕС

В министерстве подчеркнули, что ЕС «отдалил от себя своего соседа» принятым решением. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится об «активной и настойчивой» работе, которую вела республика в последние годы над укреплением отношений с Евросоюзом.

«ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. <…> В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — подчеркнули в МИД.

Публиковать его министерство не стало «в соответствии со сложившейся дипломатической практикой».

Единый список невъездных лиц, добавили в Минске, действует и в рамках интеграционных объединений, в состав которых входит республика.

Под санкции ЕС, которые вступят в действие 2 октября, попадут около 40 официальных лиц Белоруссии. Главы государства Александра Лукашенко среди них нет.