Белоруссия ввела ответные санкции против Запада
Власти Белоруссии приняли решение запретить ввозить на территорию товары ряда компаний. Так республика ответила на санкции, которые ранее ввел против нее Запад.
Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», — сказано в сообщении.
Там уточнили, что в перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).
Ранее Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц некоторых стран. Речь идет об ответных мерах, которые направлены на принявшие санкции против Минска государства. В пресс-службе подчеркнули, что документ был принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики.
При этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что ответ будет действовать «очень точечно» в сравнении с западными партнерами. Те, по его словам, применяют «санкционные дубинки» налево и направо.