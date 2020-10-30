Белоруссия временно закрыла въезд для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины

По словам сотрудников ведомства, такие меры были приняты по причине распространения коронавирусной инфекции в сопредельных странах. Уточняется, что пункты пропуска в аэропорту Минска будут работать в штатном режиме, пишет сайт «Аргументы и факты».

Ограничительные меры не касаются дипломатических сотрудников, водителей международных перевозок и членов поездных и локомотивных бригад. Официальный представитель ГПК Антон Бычковский отметил, что граждан Белоруссии будут пускать в страну через наземные пункты.