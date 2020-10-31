Белоруссия временно закрыла наземную границу для иностранцев

«С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения не коснутся иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами, водителей, которые возят международные грузы и почту, машинистов, иностранцев, которые имеют право на проживание в Белоруссии, россиян, которые едут через республику транзитом, перевозчиков донорских органов и некоторых других граждан других государств. Об этом пишет «Газета.ru».

Все вернувшиеся из заграницы белорусы, иностранцы с видом на жительство или приехавшие к родным, должны будут отправиться на 10-дневный карантин.

За пандемию белорусские медики выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19. Умерли 980 человек. Об этом сообщил сайт университета Джона Хопкинса.