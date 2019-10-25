  • Белоруссия впервые испытала обновленную противотанковую ракету

    25 октября 2019, 15:03

    Алена Макаренко

    Белоруссия впервые протестировала модернизированную противотанковую управляемую ракету 9М113М. Видео опубликовала в Twitter пресс-служба министерства обороны страны, сообщила «Политика Сегодня».

    Пуски на различные дальности прошли по бронированным объектам на полигоне под Борисовом. Ракеты запускали с противотанкового ракетного комплекса 9П135 «Конкурс»​​​.

    «Пуски прошли успешно», — отметили в ведомстве.

    Ракету 9М113М оснастили дополнительным кумулятивным зарядом, теперь она может гарантированно преодолевать динамическую защиту. Бронепробиваемость возросла с 250 до 375 миллиметров.

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    Проходить дополнительное обучение для пусков 9М113М военным не нужно. Ракета малогабаритная, а благодаря автономной пусковой установке можно перевозить ее в любых видах транспортных средств — бронемашинах, джипах и мотоциклах с коляской.