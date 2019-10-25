Белоруссия впервые испытала обновленную противотанковую ракету

Пуски на различные дальности прошли по бронированным объектам на полигоне под Борисовом. Ракеты запускали с противотанкового ракетного комплекса 9П135 «Конкурс»​​​.

«Пуски прошли успешно», — отметили в ведомстве.

Ракету 9М113М оснастили дополнительным кумулятивным зарядом, теперь она может гарантированно преодолевать динамическую защиту. Бронепробиваемость возросла с 250 до 375 миллиметров.

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Проходить дополнительное обучение для пусков 9М113М военным не нужно. Ракета малогабаритная, а благодаря автономной пусковой установке можно перевозить ее в любых видах транспортных средств — бронемашинах, джипах и мотоциклах с коляской.