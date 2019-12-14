Белоруссия возьмет в долг $500 млн у Китая

«Привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000 китайских юаней сроком на пять лет», — говорится в документе. Белоруссия возьмет эти деньги у Пекина, чтобы погасить внешний долг и посодействовать развитию двусторонней торговли.

Силуанов допустил отказ России в крупном кредите Белоруссии Подробнее

В апреле 2019 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва собирается выдать Минску кредит в размере до 600 миллионов долларов для рефинансирования долга.

В октябре 2019 года белорусские власти заявили, что больше не рассматривают российский кредит и собираются обратиться в Банк развития Китая. Силуанов оценил это решение и отметил, что целесообразность выдачи кредита не увязывается с планом дальнейшей интеграции экономик России и Белоруссии.