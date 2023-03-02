Мир 02 марта 2023, 04:07 Белоруссия возьмет у России кредит на строительство АЭС Википедия

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Правительство Белоруссии поручило министерству финансов подписать с Россией протокол о кредите на строительство атомной электростанции. Об этом говорится в документе, опубликованном на правовом интернет-портале республики.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении <…> государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции», — говорится в постановлении.

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Этим же документом белорусский Минфин уполномочен на проведение переговоров по проекту протокола. Ведомству разрешено вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписать документ при достижении договоренностей «в пределах одобренного проекта».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ до 2025 года. Страны подписали договор, которым определили условия формирования цены на отечественный газ для белорусской стороны и наценки ОАО «Белтрансгаз».