«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей», — заявил Лукашенко.

Он отметил важность сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер „нес славянам цивилизацию“, усвоили истину», — добавил Лукашенко.

Он напомнил, что в глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли по приказу фюрера на земли славян. Они должны были найти «человеческий материал», который будет возделывать поля и кормить «великую германскую нацию».

С такой речью Лукашенко выступил на открытии мемориального комплекса «Ола» в Светлогорском районе Гомельской области. Деревня Ола была последним пристанищем для жителей окрестных селений. В январе 1944 года фашисты подожгли их дома, а пытавшихся сбежать людей расстреляли. В результате карательной операции 1758 мирных жителей были расстреляны и сожжены, среди них — 950 детей.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал в National Interest статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней он привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а также уделил внимание урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Польша, страны Прибалтики и США раскритиковали работу.