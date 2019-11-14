Белоруссия вернет актуальность договору по охране границ с Россией

Белоруссия выступила за изменение договора по охране границ с Россией Подробнее

«Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления», — заявил он.

По словам Зася, обстановка на госгранице нуждается в совместных скоординированных действиях. Переговоры о поправках в договор пройдут в ближайшее время.

Россия и Белоруссия подписали Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства в 1995 году. Он автоматически продлевается каждые пять лет. В ноябре 2019 года истекает очередной срок действия договора, отметила «Парламентская газета».

На совместных границах пограничники лучше справляются с остановкой нелегальных мигрантов, похищенных машин и блокировкой наркотрафика.