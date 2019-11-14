  • Белоруссия вернет актуальность договору по охране границ с Россией

    14 ноября 2019, 15:22

    Алена Макаренко

    Некоторые положения договора России и Белоруссии о взаимных усилиях в охране границы потеряли актуальность. Вот почему президент Александр Лукашенко потребовал внести изменения в соглашение. Об этом рассказал госсекретарь Совбеза республики Станислав Зась, сообщило РИА «Новости».
    Белоруссия вернет актуальность договору по охране границ с Россией

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    «Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления», — заявил он.

    По словам Зася, обстановка на госгранице нуждается в совместных скоординированных действиях. Переговоры о поправках в договор пройдут в ближайшее время.

    Россия и Белоруссия подписали Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства в 1995 году. Он автоматически продлевается каждые пять лет. В ноябре 2019 года истекает очередной срок действия договора, отметила «Парламентская газета».

    На совместных границах пограничники лучше справляются с остановкой нелегальных мигрантов, похищенных машин и блокировкой наркотрафика.