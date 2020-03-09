Белоруссия увидела в обвале нефти шанс договориться с Россией

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — заметил глава белорусского правительства.

По его словам, сложившаяся на сегодняшний день в мире ситуация также влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти в Белоруссию. О ком идет речь — Румас уточнять не стал.

Нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим с 1991 года. Тогда как раз завершилась война в Персидском заливе, напомнило агентство со ссылкой на коллег из Bloomberg.

Сейчас Белоруссия живет без российской нефти. Стороны не смогли договориться о поставках российского «черного золота» в соседнее государство: переговорщиков не устроили условия. С 1 января 2020 года Москва приостановила поставки российской нефти в Белоруссию. Из российских компаний экспорт продолжила только лишь промышленно-финансовая группа «Сафмар».

Минск принялся искать альтернативных поставщиков нефти. Предложения о сотрудничестве — иначе говоря, просьбы продать немного нефти — Белоруссия направила Норвегии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Первыми отреагировали норвежцы, и уже в январе Белоруссия получила первую партию норвежской нефти. Другие потенциальные поставщики также подтвердили готовность сотрудничества с Минском.