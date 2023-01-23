Мир 23 января 2023, 00:00 Белоруссия увеличила экспорт товаров в Россию почти в полтора раза Вице-премьер Пархомчик: экспорт товаров из Белоруссии в Россию вырос в полтора раза РИА «Новости»

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Белоруссия по итогам 2022 года добилась роста экспорта своих товаров в РФ почти в полтора раза. Об этом заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик сообщил в интервью телеканалу ОНТ.

«Экспорт в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза. Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь», — отметил он.

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Вице-премьер заявил, что после того, как зарубежные компании решили уйти с российского рынка, это стало стимулом для промышленных предприятий Белоруссии. Они оперативно переориентировали экспорт с рынков Европы и Украины на рынок России. По словам Пархомчика, впервые в истории Белоруссия получила положительное сальдо в торговле с РФ.

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Главное таможенное управление КНР сообщило, что торговый оборот между Россией и Китаем увеличился на 29,3% в 2022 году и достиг 190,27 миллиарда долларов. Экспорт из Китая в Россию составил 76,12 миллиарда долларов. Китайцы экспортируют в Россию автомобили, бытовую электронику, обувь, одежду, экскаваторы и товары широкого потребления.