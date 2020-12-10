Белоруссия утвердила взаимное признание виз с Россией

В Белоруссии утвердили взаимное признание виз в рамках двустороннего соглашения с Москвой. Закон подписал глава республики Александр Лукашенко.

Документ коснется всех вопросов, которые связаны с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории стран — участниц Договора о создании Союзного государства. Об этом говорится в тексте закона, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

«Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, <…> подписанное в Минске 19 июня 2020 года», — указано в нем.

Палата представителей Белоруссии, напомнила «Газета.ru», приняла закон 28 октября, а уже 20 ноября он получил одобрение Совета страны.

Соглашение нацелено на регулирование процессов, имеющих отношение к миграции. Оно дает право на передвижение по территории России и Белоруссии иностранцам и лицам без гражданства, если у них есть виза одного из государств и удостоверяющий личность документ.

Пока что Минск решил закрыть наземные границы республики на выезд из-за сложной ситуации по COVID-19. Пункты пропуска временно приостановят работу 20 декабря.