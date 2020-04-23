Белоруссия установила тариф на прокачку нефти из Польши на Мозырский завод

Имеется в виду направление «Адамова Застава — Мозырь — открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Тариф на транспортировку сырья: 8,58 белорусских рубля (259,25 российских рубля) за тонну нефти нетто без НДС.