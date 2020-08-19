Белоруссия усилит военную группировку у западных границ

Дивизион тактических ракет, системы залпового огня, средства ПВО и отряд беспилотников выставит Белоруссия на границе с Польшей и Литвой. Как сообщил ТАСС, такой приказ дал министр обороны страны генерал-майор Виктор Хренин.

В ведомстве уточнили, что усилить войска на границе поручил президент Александр Лукашенко.

«Оперативное командование усилят ракетным дивизионом „Точка“, дивизионом „Полонез“, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В минувший вторник, 18 августа, Александр Лукашенко заявил, что войска около западных границ привели в боевую готовность. Он пояснил, что развертывание военных частей — это реакция на слова лидеров других стран. Кроме того, он подчеркнул, что действия оппозиции полностью скоординированы и контролируются внешним вмешательством.

Министерство обороны Белоруссии в беседе с военными атташе Британии, Германии, Литвы и Польши объяснило, что усиление группировки войск связано с увеличением численности иностранных военных в соседних странах.

Источник фото: телеканал «360»

Лидеры стран Европейского союза провели сегодня экстренный саммит для обсуждения ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам заседания завил, что ЕС не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, против участников фальсификаций голосования и силовиков, применивших необоснованное насилие, введут санкции.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти и народ Белоруссии должны прийти к мирному компромиссу и наладить диалог. Для этого нужно отказаться от применения силы и гарантировать свободу слова и собраний. Вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии быть не должно.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии десятый день. Вышедшие на улицы граждане страны не согласились с результатами президентских выборов, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.