Белоруссия усилит военную группировку у западных границ
В ведомстве уточнили, что усилить войска на границе поручил президент Александр Лукашенко.
«Оперативное командование усилят ракетным дивизионом „Точка“, дивизионом „Полонез“, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.
В минувший вторник, 18 августа, Александр Лукашенко заявил, что войска около западных границ привели в боевую готовность. Он пояснил, что развертывание военных частей — это реакция на слова лидеров других стран. Кроме того, он подчеркнул, что действия оппозиции полностью скоординированы и контролируются внешним вмешательством.
Министерство обороны Белоруссии в беседе с военными атташе Британии, Германии, Литвы и Польши объяснило, что усиление группировки войск связано с увеличением численности иностранных военных в соседних странах.
Лидеры стран Европейского союза провели сегодня экстренный саммит для обсуждения ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам заседания завил, что ЕС не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, против участников фальсификаций голосования и силовиков, применивших необоснованное насилие, введут санкции.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти и народ Белоруссии должны прийти к мирному компромиссу и наладить диалог. Для этого нужно отказаться от применения силы и гарантировать свободу слова и собраний. Вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии быть не должно.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии десятый день. Вышедшие на улицы граждане страны не согласились с результатами президентских выборов, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.