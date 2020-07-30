Белоруссия усилит охрану границ с Россией

Оперативное прикрытие государственной границы Белоруссии будет усилено для создания заслона «противоправной деятельности», которая может нести угрозу безопасности страны. Это решение было принято на заседании Совбеза республики.

Об этом сообщило Общенациональное телевидение (ОНТ) Белоруссии со ссылкой на заявление госсекретаря республики Андрея Равкова. Он сообщил, что силы будут существенно усилены для изучения обстановки и отслеживания лиц, которые пересекают границу с Российской Федерацией.

Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, необходимые мероприятия уже реализуются.

«Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны… Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент», — сказал он агентству.

Мера была принята после того, как МИД Белоруссии уведомил Москву о задержании 32 россиян, которых глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик назвал членами частной военной компании Вагнера.

Госсекретарь Равков заявил, что будут усилены меры безопасности во время массовых мероприятий, в том числе, связанных с избирательной кампанией, так как среди задержанных под Минском россиян есть подрывники, снайперы и айтишники.

«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — заявил Равков.