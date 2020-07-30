Белоруссия усилит охрану границ с Россией
Об этом сообщило Общенациональное телевидение (ОНТ) Белоруссии со ссылкой на заявление госсекретаря республики Андрея Равкова. Он сообщил, что силы будут существенно усилены для изучения обстановки и отслеживания лиц, которые пересекают границу с Российской Федерацией.
Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, необходимые мероприятия уже реализуются.
«Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны… Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент», — сказал он агентству.
Мера была принята после того, как МИД Белоруссии уведомил Москву о задержании 32 россиян, которых глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик назвал членами частной военной компании Вагнера.
Госсекретарь Равков заявил, что будут усилены меры безопасности во время массовых мероприятий, в том числе, связанных с избирательной кампанией, так как среди задержанных под Минском россиян есть подрывники, снайперы и айтишники.
«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — заявил Равков.