Мир 27 февраля 2023, 15:58 Белоруссия усилит контроль на границе из-за роста внешних угроз Президент Белорусии Лукашенко потребовал усилить контроль на границе из-за роста угроз РИА «Новости»

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Внешние силы готовы на любые шаги, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии. В этой связи командование войск республики должно усилить дисциплину в подразделениях, а контроль на границе страны перевести на самый высокий уровень. Как сообщило БелТА, с таким заявлением на совещании с руководителями силовых и военных ведомств выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что нужно реагировать на мельчайшие случаи агрессии в отношении страны и принимать соответствующие меры.

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«Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Каждый должен заниматься своим делом», — заявил Лукашенко.

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Президент Белоруссии подчеркнул, что, говоря об усилении на границе, он обращается не только к военным, но также ко всем руководителям силовых структур.

«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что сейчас внешние силы готовы пойти на любые шаги, чтобы всколыхнуть ситуацию в республике. Допустить этого нельзя.

В минувшее воскресенье Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения в социальных сетях о перестрелке на границе с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что в никаких случаях применения оружия на этом участке не происходило, а авторы сообщений преследуют деструктивные цели.