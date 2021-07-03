Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

Белоруссия увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной. Охрана этой территории идет в усиленном режиме. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», — отметил он.

Бычковский добавил, что на отдельных участках пограничники применяют тактические резервы, чтобы ужесточить контроль за порядком пребывания граждан на территории пограничной зоны и полосы. Эти меры реализуют с учетом складывающейся обстановки.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что людей, которые хотят пересечь границу, оформляют как на въезд в пункты пропуска, так и на выезд. Процедура проходит с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности. Речь идет об усилении контроля лиц, которые желают пересечь границу, а также досмотра их транспорта. Особое внимание уделяют тем, кто хочет попасть в Белоруссию.

«В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что пограничная служба республики имеет достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность национальных интересов Белоруссии на государственной границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он заявил, что оттуда в республику поступает «огромное количество оружия».