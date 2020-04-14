Белоруссия упростила визовый режим с ЕС

«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в соглашении за подписью лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Стороны шли к этому моменту с 2014 года. Соглашения в начале апреля в приоритетном порядке одобрили в нижней и верхней палатах белорусского парламента. Документ подразумевает взаимное снижение стоимости виз с 60 до 35 евро. Срок пребывания граждан стран Евросоюза на территории Белоруссии и наоборот увеличится до 180 дней в году. Страны ЕС теперь будут выдавать гражданам Белоруссии больше долгосрочных виз. В соглашении есть и пункт о реадмиссии.

Теперь дело за Европарламентом. Депутаты должны будут окончательно утвердить этот документ, после чего ЕС придаст ему юридическую силу. Соглашение начнет действовать в первый день второго месяца после даты, когда Белоруссия и ЕС уведомят друг друга о завершении ратификации.