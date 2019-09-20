Белоруссия упросит визовый режим с ЕС

Белоруссия упростит визовый режим для стран Евросоюза. Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.

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Как рассказал пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, документ опубликуют уже 20 сентября. Он будет касаться подписания с ЕС договора об упрощении выдачи виз и реадмиссии (процедура возвращения человека, подлежащего депортации из места нахождения в место его конечного местонахождения, в случае если он не является полноценным гражданином).

Евросоюз и Минск ведут консультации по этому вопросу с 2014 года. Обсуждение второго проекта документа ранее было завершено. Также министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба договора планируется подписать комплексно. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле этого года говорила, что соглашение должно быть подписано до 2 февраля 2020 года. Именно с этого момента вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС.

Предполагается, что после упрощения визового режима с Евросоюзом, цена шенгенской виз для белорусов упадет до 36 евро. Белорусская сторона рассчитывает на то, что страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз и что будет расширена категория граждан, которые смогут получать Шенген бесплатно.