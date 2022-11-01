Белоруссия уличила Запад в попытках втянуть ее в войну | 360°

Мир 01 ноября 2022, 15:59 Белоруссия уличила Запад в попытках втянуть ее в войну Глава администрации лидера Белоруссии Сергиенко: Запад пытается втянуть страну в войну piqsels

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Запад хочет втянуть Белоруссию в войну, заявил глава администрации президента страны Игорь Сергеенко на встрече с трудовыми коллективами по вопросам военно-политической обстановки. Его процитировало агентство БелТа.

По мнению Сергеенко, действия коллективного Запада спровоцировали, вероятно, крупнейший со Второй мировой войны экономический кризис.

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«Они дали нам открыто понять, что им не нужны конкуренты на мировом рынке, что они против стабильности в нашем регионе, в частности в Белоруссии. Так получилось, что географически наша страна всегда была на стыке геополитических интересов ведущих мировых игроков», — отметил глава администрации президента.

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Он напомнил, что страну не раз втягивали в военно-политические споры, однако сегодня складывается особая ситуация. Этому способствуют усиление позиций России и Китая, а с другой стороны — «нежелание США и других стран мириться с многополярностью», их попытки сохранить мировое господство. Как следствие — меняется существующий миропорядок. Идет «самое непредсказуемое десятилетие», считает Игорь Сергеенко.

«С одной стороны — коллективный Запад во главе с США, с другой — Россия, Китай и союзники. <…> В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Беларусью», — констатировал он.

Сергеенко в подчеркнул, что Белоруссия не планирует ввязываться в войну, но если на нее нападут, то, разумеется, будет защищаться. Руководство страны «принимает меры к обеспечению национальной безопасности и обороны».