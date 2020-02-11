Белоруссия целый год держала в секрете «инцидент на БелАЭС». А он оказался смешным

Власти Белоруссии рассекретили инцидент на АЭС, который, как заявили литовские спецслужбы, скрывали почти год. По словам замминистра энергетики, из-за неосторожности курильщика на станции загорелись остатки краски в ведре.

«Данный случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе, произошел в мае 2019 года по вине одного из рабочих, который в нарушение правил техники безопасности закурил в неустановленном месте рядом с ведром с краской, что привело к воспламенению краски и задымлению помещения», — сказал заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в интервью газете «Республика».

Михадюк добавил, что пожар быстро устранили с помощью огнетушителя. Виновных привели к ответственности: курильщика и его начальника уволили.

Он заметил, что огонь не повредил ни оборудование, ни строительные конструкции БелАЭС. В противном случае они бы обязательно рассказали бы людям о происшествии. В то же время Михадюк подтвердил, что нужно исключать подобные случаи.

Михадюк дал разъяснения после того, литовские спецслужбы объявили о грубых нарушениях на БелАЭС и о «засекреченном инциденте». Станцию строят в 50 километрах от Вильнюса, и Литва предъявляет претензии к ней еще с момента решения о строительстве. Запуск первого энергоблока на БелАЭС запланирован на первый квартал этого года, второго — на 2021 год.