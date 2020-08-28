«Белоруссия — трамплин в Россию». Лукашенко объяснил помощь Путина
Александр Лукашенко на встрече с рабочими ООО «Савушкин-Орша» заявил, что Западу надо задуматься, что может произойти в Европе, если «полыхнет» в Белоруссии, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, Владимир Путин предложил помощь в защите Белоруссии не потому, что белорусы сами не могут этого сделать. Все дело в угрозах России из Запада: «Им (на Западе — прим.ред.) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию».
Запад хочет создать рынок для продажи своей продукции в Белоруссии, уверен Лукашенко. При этом политик отметил, что если они с Путиным упустят момент, Белоруссия превратится в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».
Накануне Владимир Путин заявил в своем интервью, что если Белоруссии нужна будет помощь, Россия ее окажет в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности.