Белорусский президент прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности оказать Минску помощь в случае необходимости. Лукашенко считает, Путин таким образом беспокоится за Россию, а не за Белоруссию.

Александр Лукашенко на встрече с рабочими ООО «Савушкин-Орша» заявил, что Западу надо задуматься, что может произойти в Европе, если «полыхнет» в Белоруссии, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, Владимир Путин предложил помощь в защите Белоруссии не потому, что белорусы сами не могут этого сделать. Все дело в угрозах России из Запада: «Им (на Западе — прим.ред.) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию».

Запад хочет создать рынок для продажи своей продукции в Белоруссии, уверен Лукашенко. При этом политик отметил, что если они с Путиным упустят момент, Белоруссия превратится в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».

Накануне Владимир Путин заявил в своем интервью, что если Белоруссии нужна будет помощь, Россия ее окажет в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности.