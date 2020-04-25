Менять Конституцию пора и в Белоруссии. Так решил президент страны Александр Лукашенко. В этом его поддержал и руководитель департамента стран СНГ «Институт политических исследований» и политолог Алексей Бычков.

В разговоре с «360» он заявил, что главному белорусскому документу уже почти 30 лет. Страна с тех пор сильно поменялась, поэтому стоит действительно задуматься о том, чтобы внести изменения в конституцию.

«Сегодня Белоруссия стоит перед вызовами — как и внешними, так и внутренними. Лукашенко понимает, что он один из аксакалов политической жизни постсоветских государств, и в этой связи он также понимает необходимость подготовки трансформаций политической власти и политических элит», — заявил политолог.

По его словам, Конституцию необходимо менять, когда государство взрослеет. «Белоруссия прошла свой путь независимости. Сейчас ей необходимы новые принципы и законы», — заявил Бычков.

Александр Лукашенко заявил о том, что государству нужна новая Конституция, во время республиканского субботника. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на белорусские СМИ. По его словам, документ появится в ближайшие пять лет.