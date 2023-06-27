Мир 27 июня 2023, 17:06 Белоруссия стала бы следующей в случае смуты в России — Лукашенко Лукашенко: если бы в России началась смута из-за мятежа, Белоруссия была бы следующей Официальный сайт президент Республики Беларусь

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Если бы действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина привели бы к смуте в России, Белоруссия стала бы следующей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТА.

По словам Лукашенко, если бы вооруженный мятеж продолжился, Белоруссия попала бы под его влияние. Именно поэтому необходимо было предпринять совместные действия, чтобы не допустить негативного сценария, пояснил президент республики.

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«А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы», — подчеркнул белорусский лидер.

На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу Лукашенко отмечал, что белорусская оппозиция готовилась реализовать сценарий вооруженного мятежа в стране на фоне происходящего в России. По словам президента Белоруссии, ему было больно наблюдать за событиями в РФ. Многие граждане республики восприняли ситуацию близко к сердцу, указал Лукашенко.