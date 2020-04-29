Белоруссия сообщила, сколько нефти планирует импортировать в мае
Белоруссия собирается импортировать в мае 2020 года 1,13 миллиона тонн российской нефти. Об этом сообщило ИА RNS.
В «Белнефтехиме» отметили, что работа с другими источниками поставок нефти в мае не прекратится. При этом объемы таких поставок будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.
В апреле белорусские заводы Мозырский и Новополоцкий получили около двух миллионов тонн нефти, из них 1,56 миллиона тонн составили российские поставки по трубопроводной системе и железнодорожным транспортом.